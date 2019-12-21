В Севастополе мошенники распространяют билеты в театр

На то, что зрители стали чаще приходить с ненастоящими билетами, обратили внимание в драматическом театре имени Б.А. Лавренёва.

В социальных сетях театра появилось сообщение о том, что в предпраздничные дни мошенники активизировались с продажей пригласительных билетов на новогодние представления.

В посте напомнили, что билеты на спектакли можно купить только в кассе. В официальной группе театра в социальной сети ВКонтакте их можно забронировать, но выкупить их всё равно нужно будет через кассу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь