В Севастополе мужчина ограбил бывшего работодателя

Полиция задержала мужчину, который подозревается в краже у бывшего работодателя, сообщила пресс-служба МВД по Севастополю в субботу.
Мужчина повредил входную дверь, проник в помещение предприятия, где ранее был сотрудником, и похитил геодезический прибор, ключи и документы от автомобиля, а также деньги.
«По словам пострадавшего, работников в момент происшествия в мастерской не было», – говорится в сообщении.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Источник: Вести.Севастополь