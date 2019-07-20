В Севастополе мужчина ограбил бывшего работодателя

20 июля 2019     33
В Севастополе мужчина ограбил бывшего работодателя

Полиция задержала мужчину, который подозревается в краже у бывшего работодателя, сообщила пресс-служба МВД по Севастополю в субботу.

Мужчина повредил входную дверь, проник в помещение предприятия, где ранее был сотрудником, и похитил геодезический прибор, ключи и документы от автомобиля, а также деньги.

«По словам пострадавшего, работников в момент происшествия в мастерской не было», – говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Источник: Вести.Севастополь

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