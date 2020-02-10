В Севастополе мужчина получил 11 лет за разбойное нападение на продавца

Мужчина, год назад напавший на продавца круглосуточного магазина, осужден на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Злоумышленник нанес продавцу круглосуточного магазина в центре города 15 ударов ножом и похитил из кассы 2 тысячи рублей.

Гражданин, 1990 года рождения, признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и оскорбление представителя власти. Ленинский районный суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет. После освобождения из мест лишения свободы, мужчина также должен отбыть дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры города Севастополя.

Помимо этого, грабитель должен будет возместить потерпевшей моральный вред, выплатив 300 тысяч рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь