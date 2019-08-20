В Севастополе мусоровоз снес 15 машин

19 августа 2019     21
В Севастополе мусоровоз снес 15 машин

В Севастополе в районе Молочной балки на улице Шабалина сегодня днем произошло ДТП с участием 15 машин, сообщила пресс-служба Центра обеспечения мер гражданской защиты.

По предварительной информации, автомобили снес мусоровоз, у которого отказали тормоза. Погибших и пострадавших нет.

Грузовик задел газовую трубу, которая находилась за пределами проезжей части. Чтобы ликвидировать последствия аварии на место выехали сотрудники Госавтоинспекции и севастопольские спасатели. Им пришлось перекрыть движение и задействовать 44 человека, а также 15 единиц техники.

Это ДТП спровоцировало и пробки на дорогах. Сейчас сотрудники госавтоинспекции проводят по данному факту проверку. Водители уже дали показания и составили протоколы. По мнению автомобилистов, мусоровоз действительно мог быть неисправным.

«Я услышала и почувствовала сильный удар сзади. Потому что у меня все багажное отделение до задних сидений снесено. И причем, он сразу же поехал дальше. Я, естественно, врезалась впереди стоящую машину. Он поехал дальше и как-то двигался странно. Он двигался и вправо, и влево. И машины, которые ехали справа и слева все получается пострадали. Может быть он таким маневром пытался погасить скорость», – сказала Марина Скрипунова, водитель.

С помощью тяжелой техники мусоровоз вытащили с обочины. Для проведения технической экспертизы в ближайшее время КамАЗ будет находится на спецплощадке. А для восстановления полной картины происшествия всем пострадавшим в результате ДТП необходимо обратиться в Госавтоинспекцию.

Фото Центра обеспечения мер гражданской защиты

Источник: Вести.Севастополь

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