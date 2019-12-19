В Севастополе наградили авторов лучших рисунков о технике безопасности

Почему важно соблюдать технику безопасности. Ответ на этот вопрос севастопольские школьники дали на своих рисунках.

В городе наградили победителей конкурса «Охрана труда глазами юных жителей Земли». Его участниками стали более 300 детей. Победителей выбирали в трёх возрастных категориях. Конкурс проводят уже в пятый раз, но впервые девять работ-победителей отправили на международный этап, который проводит Национальная ассоциация центров охраны труда.

«Там был строитель, и строитель держал кота Мостика, а на втором плане, на заднем, был Крымский мост. Строитель и кот Мостик, они были в касках, для того, чтобы сберечь свою голову», – говорит победитель конкурса рисунков «Охрана труда глазами юных жителей Земли» Анастасия Заика. «Дети рисовали всё, что касается охраны труда: и стройплощадки, и медицинских работников, и учителей, и их воспитателей в детском саду, и их пап-моряков, в общем, темы были разносторонние, но всё, что связано с охраной труда», – поясняет начальник отдела условий охраны труда Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Дмитрий Троян.

Грамоты и подарки от департамента труда и социальной защиты получили также лучшие педагоги и экскурсоводы в возрасте старше 50 лет. Они – участники уже другого конкурса – Wordskills Russia. В этом году они впервые соревновались в профессиональном мастерстве в рамках отдельной возрастной категории «Навыки мудрых». Участие приняли 15 человек. Жюри определило восемь призёров.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь