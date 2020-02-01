В Севастополе наградили лучшие экологические отряды

1 февраля 2020     14
В Севастополе наградили лучшие экологические отряды

Отряды юных экологов созданы во всех школах города. Самыми активными, по итогам прошлого года, стали 12 отрядов.

В целом более 36 тысяч школьников задействованы в охране природы. Они выходят на субботники, благоустраивают аллеи, сажают деревья. На церемонии наградили учеников 42 школ, которые участвовали в различных акциях на региональном и всероссийском уровнях.

«Впервые город Севастополь удостоен подобной чести. У нас был презентован всероссийский проект «Экология глазами детей». Представители из Москвы приехали специально для того, чтобы наши дети первыми в Российской Федерации возглавили этот проект. Это творческий конкурс, дети будут рисовать, трудиться, проводить всевозможные мероприятия, которые улучшат экологическое просвещение и, конечно же, саму экологию в нашем городе», – говорит директор Центра эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи Наталья Дацюк.

В этом году школьники высадят саженцы крымской сосны в память о солдатах Великой Отечественной войны. Инициаторами создания Аллеи Героев стали участники экологических отрядов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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