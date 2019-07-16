В Севастополе наградили победителей чемпионата ЮФО по парусному спорту

16 июля 2019     14
В Севастополе наградили победителей чемпионата ЮФО по парусному спорту

В Севастополе подвели итоги чемпионата Южного Федерального округа по парусному спорту. Результаты огласили на торжественной церемонии награждения.

Соревнования проходили в семи олимпийских классах яхт. Участвовали в них около 60 спортсменов. Им необходимо было пройти дистанцию в пять миль за меньшее время. И хотя погодные условия оказались не самые благоприятные, организаторам удалось провести запланированные 12 гонок.

По итогам состязания медалями за первое место наградили 10 человек. Среди них и участница из Севастополя Екатерина Пахомова.

«Было не просто, потому что погода часто менялась. Два или три дня шел дождь. У нас даже были гонки вовремя дождя. Немного страшно возвращаться, когда гром, когда начинается сильный ветер, но думаю благодаря тому, что нас отпустили, благодаря хорошему судейству, всё получилось», – сказала Екатерина Пахомова, победительница чемпионата Южного Федерального округа по парусному спорту.

Формировать из всех победителей сборную Южного Федерального округа по парусному спорту пока не планируют. Поэтому, вполне возможно, что на первенстве России Севастополь будет представлять не один, а несколько спортсменов в составе городской команды. 

Источник: Вести.Севастополь

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