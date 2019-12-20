В Севастополе наградили «Спортсменов года»

Премия с аналогичным названием была учреждена в городе пять лет назад, чтобы поддержать талантливых воспитанников спортшкол и региональных спортивных федераций.

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Организаторы конкурса «Спортсмен года» подготовили для его гостей и участников фотовыставку, где представлены яркие моменты спортивных фестивалей и соревнований, которые проходили в Севастополе в течение года. Герои некоторых из этих снимков сменили тренировочную форму на вечерние платья и смокинги, чтобы получить заслуженную награду.

В церемонии награждения принимают участие 105 спортсменов, лучших выбирают в самых разных категориях от спортивного обозревателя года до лучшего спортивного волонтёра и тренера. Иногда наставникам атлетов и олимпийцев приходится подниматься на сцену не только за своей наградой. Победительница чемпионата России по гребле на байдарках Анастасия Долгова сейчас на сборах в Турции. На чемпионате мира, проходившем в августе в Венгрии, она в составе экипажа байдарки вошла в 10 лучших. Это помогло России получить лицензию на участие в Олимпийских играх следующим летом. За такое достижение Анастасии присуждают гран-при севастопольского «Спортсмена года». Тренер девушки Вадим Никитенко получает его и вспоминает, как она закаляла характер на отборочных соревнованиях.

«Сильнейшая волна, и нас судьи не стали ждать. Мы перевернулись до старта. По правилам соревнований они должны были подождать её, а она готова была сесть из ледяной воды в лодку и поехать на старт. Но не стали ждать, ну, это не страшно, мы всё равно победили, дистанцию 200 метров потом выиграли и длинную дистанцию», – рассказывает тренер Анастасии Долговой Вадим Никитенко.

Огонь, воду и медные трубы вместе с семьёй и тренерами проходил и паралимпиец Андрей Граничка. После неудачной операции на позвоночнике в 9-месячном возрасте у мальчика отказали ноги. Спорт оказался спасательным кругом, без которого невозможно было вырасти уверенным в себе человеком – рассказывает Андрей. А уже в средней школе юноша задумался о карьере пловца. Вот как он вспоминает участие в чемпионате мира в Лондоне:

«Была гордость, что наконец-таки мы снова можем себя показать, реализовать все, что нарабатывали эти годы. И Россия взяла в общекомандном зачёте третье место», – вспоминает Андрей Граничка.

А недавно он завоевал путёвку на Паралимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио. За активное участие в спортивной судьбе страны и железную волю севастополец также получает гран-при. Впервые за историю премии главных приза два, а номинаций 18, как и заветных кубков.

«Кубок мы каждый год делаем индивидуальным, чтобы каждый год можно было отличить от предыдущего. На этом кубке наш памятник затопленным кораблям, и этот кубок мы сделали в форме земного шара», – подчёркивает директор центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя Дмитрий Карпов.

Таким образом организаторы конкурса хотели показать, что спорт не должен иметь границ, в том числе политических. Недавно исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства поддержал санкции против России, а это значит, что в ближайшие четыре года россияне могут потерять право выступать под флагом своей страны на Олимпийских и Паралимпийских играх. В 2016-м году подобная несправедливость уже имела место.

«Началась тенденция недопуска олимпийцев, но многие международные федерации по разным видам спорта встали на сторону спортсменов, и под нейтральным флагом допустили спортсменов. Но так как многие выступали за сборную России, решили отыграться на инвалидах и полностью команду паралимпийскую не допустили до игр», – отмечает директор центра адаптивного спорта «Инваспорт» Евгений Мащенко.

Он вспоминает, как на открытии Паралимпийских игр 2016 года представители Беларуси пронесли российские флаги. В этот раз точка в борьбе пока не поставлена, и наши спортсмены продолжают тренироваться, надеясь на то, что политика всё-таки не помешает спорту достойно нести свою миссию, объединяя, а не разделяя людей.

Анна Шустер, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь