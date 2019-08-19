В Севастополе назвали причину нехватки льготных лекарств

Севастопольцы в социальных сетях жаловались главе города на нехватку льготных лекарств в аптеках. В беседе с директором департамента здравоохранения временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев потребовал озвучить причину дефицита медикаментов.

«Периодически возникают точечные проблемы с обеспечением конкретных позиций, чаще всего это связано с невыходом на закупочные процедуры поставщиков. Ведём переговоры, меняем структуру, объявляем конкурсы. Стараемся, чтобы обеспечение было полным», – сказал Сергей Шеховцов, и.о. директора департамента здравоохранения Севастополя.

Около года Севастополь не может закупить ряд антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ. Причина – так называемые референтные цены. Власти могут предложить поставщикам купить лекарства только по стоимости ниже рыночной. Поставщики, как следствие, не выходят на конкурс. В дальнейшем деньги на закупку медикаментов необходимо заложить в бюджет, заявил врио губернатора.



Источник: Вести.Севастополь