В Севастополе назвали причину нехватки льготных лекарств

19 августа 2019     14
В Севастополе назвали причину нехватки льготных лекарств

Севастопольцы в социальных сетях жаловались главе города на нехватку льготных лекарств в аптеках. В беседе с директором департамента здравоохранения временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев потребовал озвучить причину дефицита медикаментов.

«Периодически возникают точечные проблемы с обеспечением конкретных позиций, чаще всего это связано с невыходом на закупочные процедуры поставщиков. Ведём переговоры, меняем структуру, объявляем конкурсы. Стараемся, чтобы обеспечение было полным», – сказал Сергей Шеховцов, и.о. директора департамента здравоохранения Севастополя.

Около года Севастополь не может закупить ряд антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ. Причина – так называемые референтные цены. Власти могут предложить поставщикам купить лекарства только по стоимости ниже рыночной. Поставщики, как следствие, не выходят на конкурс. В дальнейшем деньги на закупку медикаментов необходимо заложить в бюджет, заявил врио губернатора.


Источник: Вести.Севастополь

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