В Севастополе назвали цену выкупа земли без торгов

8 июля 2019     4
В Севастополе назвали цену выкупа земли без торгов

Землю под частными домами будут продавать за 5% от кадастровой стоимости, а под объектами бизнеса – за 20%. Такое постановление приняли сегодня на заседании городского правительства.

Об этом заявил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин. Ранее законопроект уже обсуждали на встрече, посвящённой 5-летию бизнес-сообщества “Опора России”.

Исключение будут делать для участков, которые планируют изымать для государственных и муниципальных нужд. Их хозяевам заплатят 100% установленной кадастровой стоимости. В городе уже существуют проекты, требующие такого выкупа земли

Рустэм Зайнуллин сказал также, что на сегодняшний день договоры аренды перезаключены на 2,7 тысяч земельных участков и процесс пока идёт медленно.

фото с сайта social.vesti-.ru

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Где в Севастополе домашних животных бесплатно прививают от бешенства
Где в Севастополе домашних животных бесплатно прививают от бешенства

Специалисты управления ветеринарии будут прививать домашних питомцев от вируса бешенства до конца декабря этого года. Об этом пишет пресс-служба ведомства. …


В Севастополе назвали цену выкупа земли без торгов
В Севастополе назвали цену выкупа земли без торгов

Землю под частными домами будут продавать за 5% от кадастровой стоимости, а под объектами бизнеса – за 20%. Такое постановление …


СМИ узнали о судьбе похищенных сотрудницей банка 20 млн рублей
СМИ узнали о судьбе похищенных сотрудницей банка 20 млн рублей

Муж Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 млн рублей из банка в башкирском Салавате, рассказал о судьбе украденных средств. …


На творческой карте Севастополя появилась Театральная улица
На творческой карте Севастополя появилась Театральная улица

Театр переезжает на улицу. Но ненадолго. До конца октября жители и гости города смогут оценить уникальный для Севастополя вид развлечений, …


В Севастополе решают, как узаконить долгострой на улице Маринеско
В Севастополе решают, как узаконить долгострой на улице Маринеско

Губернатор Севастополя встретился с владельцами квартир в доме 8 “В” на улице Александра Маринеско. Здание возведено строительным кооперативом в украинский …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты