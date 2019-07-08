В Севастополе назвали цену выкупа земли без торгов

Землю под частными домами будут продавать за 5% от кадастровой стоимости, а под объектами бизнеса – за 20%. Такое постановление приняли сегодня на заседании городского правительства.

Об этом заявил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин. Ранее законопроект уже обсуждали на встрече, посвящённой 5-летию бизнес-сообщества “Опора России”.

Исключение будут делать для участков, которые планируют изымать для государственных и муниципальных нужд. Их хозяевам заплатят 100% установленной кадастровой стоимости. В городе уже существуют проекты, требующие такого выкупа земли.

Рустэм Зайнуллин сказал также, что на сегодняшний день договоры аренды перезаключены на 2,7 тысяч земельных участков и процесс пока идёт медленно.

фото с сайта social.vesti-.ru

Источник: Вести.Севастополь