В Севастополе назначен новый природоохранный прокурор – младший советник юстиции Дмитрий Юрьевич Рейх, сообщила пресс-служба прокуратуры города во вторник.
Дмитрий Рейх с марта 2019 года работал заместителем начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства – начальником отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы прокуратуры города Севастополя.
Дмитрий Юрьевич сменил на посту Середу Татьяну Сергеевну. Срок действия ее служебного контракта истек.
Служба информации “Вести -Севастополь”
Источник: Вести.Севастополь