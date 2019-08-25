В Севастополе напишут IT-диктант

Диктант по информационным технологиям – это всероссийский проект. Он проходит одновременно на 20 площадках в 19 городах страны.

В программе диктанта – несколько уровней сложности. Организаторы анонсировали вопросы от основ работы с компьютером и информационной гигиены в Интернете до знаний технологии работы криптовалюты и Интернет вещей.

Диктант пройдет 13 сентября 2019 года в 14.00. Его можно пройти как онлайн на официальном сайте проекта, так и на офлайн-площадке – в Севастополе это будет база Севастопольского государственного университета на Университетской, 31. Там недавно представили уникальный проект.

Каждый участник получит сертификат, а лучших пригласят на очную встречу на конференцию Международной конференции по новым образовательным технологиям EDUКрым в Севастополе.

Предварительно потребуется зарегистрироваться.

Служба информации “Вести-Севастополь”

фото admtyumen.ru

Источник: Вести.Севастополь