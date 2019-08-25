В Севастополе напишут IT-диктант

25 августа 2019     16
В Севастополе напишут IT-диктант

Диктант по информационным технологиям – это всероссийский проект. Он проходит одновременно на 20 площадках в 19 городах страны. 

В программе диктанта – несколько уровней сложности. Организаторы анонсировали вопросы от основ работы с компьютером и информационной гигиены в Интернете до знаний технологии работы криптовалюты и Интернет вещей.

Диктант пройдет 13 сентября 2019 года в 14.00. Его можно пройти как онлайн на официальном сайте проекта, так и на офлайн-площадке – в Севастополе это будет база Севастопольского государственного университета на Университетской, 31. Там недавно представили уникальный проект.

Каждый участник получит сертификат, а лучших пригласят на очную встречу на конференцию Международной конференции по новым образовательным технологиям EDUКрым в Севастополе. 

Предварительно потребуется зарегистрироваться. 

Служба информации “Вести-Севастополь”

фото admtyumen.ru

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против демонстрантов
Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против демонстрантов

Гонконгская полиция в воскресенье применила спецсредства, в частности, слезоточивый газ, для разгона групп радикально настроенных манифестантов. Об этом 25 августа …


Крымчанин выиграл в лотерею 3 миллиона рублей
Крымчанин выиграл в лотерею 3 миллиона рублей

“Счастливым для участника стал десятый 784-й тираж “Гослото “5 из 36” – сообщает РИА Крым со ссылкой на пресс-службу компании-организатора лотереи. Называют …


В Севастополе напишут IT-диктант
В Севастополе напишут IT-диктант

Диктант по информационным технологиям – это всероссийский проект. Он проходит одновременно на 20 площадках в 19 городах страны.  В программе …


Промоутеры Ярда не рассматривают перспективу реванша с Ковалёвым
Промоутеры Ярда не рассматривают перспективу реванша с Ковалёвым

12:56 Фрэнк Уоррен, промоутер Энтони Ярда, прокомментировал возможную организацию боя-реванша между британским боксёром и действующим чемпионом мира в полутяжёлом весе …


В "Херсонесе Таврическом" покажут сенсационные находки
В "Херсонесе Таврическом" покажут сенсационные находки

В первый же день выставку “Тайны античного некрополя” посетили более 500 человек. О новой программе сотрудники музея рассказали в социальных …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты