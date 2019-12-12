В Севастополе началась активная борьба со свалками строительного мусора

Власти Севастополя пытаются активизировать борьбу с несанкционированными свалками строительного мусора. В ноябре правительство города приняло постановление о порядке обращения с такими отходами.

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Как оно работает? И что ещё предпринимается для того, чтобы в городской черте не копились горы мусора, обсуждали в Законодательном собрании на заседании комитета по градостроительству и земельным вопросам.

Это видео размещено сразу в нескольких социальных сетях. Водитель проследил путь грузовика со строительным мусором из центра города на Корабельную сторону. Пункт назначения – гаражный кооператив. Если верить его представителю, груз здесь ждали.

Килен-балка – одно из самых популярных мест складирования мусора у недобросовестных строительных и дорожных организаций. Севприроднадзор оценивает уже нанесённый экологический ущерб в миллионы рублей. Поэтому после публикации очередного видео, здесь снова пройдет проверка. Объясниться придётся и подрядчику. Работу всех юридических лиц, занятых в строительной отрасли, сейчас власти берут на контроль.

«Продолжаем проверку организаций, которые проводят мероприятия по строительству многоквартирных домов, по госконтрактам, благоустройству, – рассказал Евгений Горлов, и.о. директора департамента городского хозяйства г. Севастополя. – Получаем от них объёмы, которые выполнены. И будем проверять, куда отходы были утилизированы. После этого, в случае несостыковки объёмных показателей, будем обращаться в правоохранительные органы для того, чтобы они организовали проверку в своей надзорной деятельности в отношении данных субъектов».

Борьбой со свалками строительного мусора занимается и Севприроднадзор. Кроме оперативной реакции на сообщения общественных организаций и неравнодушных горожан, управление регулярно проводит собственные рейды. На прошлой неделе впервые в ходе совместной акции с ГИБДД и природоохранной прокуратурой в Инкермане был задержан грузовик. Пока идёт расследование, он отправлен на стоянку, по документам это “средство совершения правонарушения”.

«Мы не первый день наблюдали за этим карьером, куда заезжали машины и отгружали строительный мусор. До этого мы специально всё фиксировали, и когда у нас накопилось определённое количество материала, мы выехали и задержали», – рассказал Вадим Писляк, заместитель директора ГУ природных ресурсов и экологии г. Севастополя.

Изъятие дорогостоящей техники – мера действенная. Когда со свалками воевали в Санкт-Петербурге, за сутки на штраф-стоянки попадали до восьмидесяти автомобилей, проблему удалось решить. Но без тесного взаимодействия с правоохранительными органами не обойтись. К такому же выводу пришли и на заседании комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя.

«Необходимо написать письмо нашим коллегам из полиции Севастополя с тем, чтобы они оказали максимальное содействие правительству и членам общественной палаты с точки зрения проведения ежедневных рейдов. Связано это с тем, что только полиция может останавливать транспортные средства и принимать меры по контролю за грузом, который они перевозят», – заявил Вячеслав Горелов, депутат Законодательного собрания г. Севастополя.

Ещё одно решение проблемы – работать законно. Согласно постановлению правительства, чтобы получить разрешение на перевозку и утилизацию строительного мусора, достаточно заключить договор с лицензированными компаниями по переработке и транспортировке отходов.

Правда, для строительных и дорожных организаций – это дополнительные расходы. Многие привыкли работать “по старинке”: сваливать мусор в ближайшей лесополосе или овраге. Теперь вариантов два – продолжать наносить природе колоссальный ущерб и постоянно прятаться от контролирующих органов в надежде избежать наказания. Или принять цивилизованные правила игры и со временем избавить город от таких пейзажей.

Дмитрий Туркин, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь