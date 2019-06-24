В Севастополе началась вакцинация животных от бешенства

В минувшие выходные в Севастополе стартовала ежегодная бесплатная вакцинация собак и кошек.

Государственная ветеринарная служба организовала четыре точки в районе 5-ого километра, и за один день было привито 66 собак и 26 кошек. Если при нападении животного на человека выяснится, что оно не было привито, владелец понесет административную ответственность.

Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, следующая бесплатная вакцинация собак и кошек против бешенства запланирована на субботу, 29 июня, с 10:00 до 14:00 в поселке Сахарная головка.

Анастасия Лазарева

Фото с сайта правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь