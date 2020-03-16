В Севастополе началась обработка животных от клещей

Севветнадзор вышел в коровники. Крупный рогатый скот обрабатывают от паразитов за счёт бюджета.

Пётр Иванович Семенюк почти четверть века ходил в море, а теперь он глава фермерского хозяйства. Сегодня в гостях у бурёнок люди в белых халатах. Севветнадзор обрабатывает шкуры животных от кровососущих паразитов. Если не делать этого, коровам будут доставлять неудобства клещи и подкожные оводы. Чтобы этого не случилось, достаточно опрыскать спины животных специальными препаратами.

«Препарат наносится на холку, либо между лопатками, в такие зоны, где животное не сможет его слизать. Препарат впитывается в подкожную клетчатку, и впоследствии выделяется через сальные протоки», – объясняет старший инспектор отдела противоэпизоотической работы управления ветеринарии Севастополя Михаил Лучников.

По закону один раз в год государственный Севветцентр обязан бесплатно обработать шкуры крупного и мелкого рогатого скота, а также лошадей. Делают это весной, когда кровососущие насекомые становятся более активными. Но срок действия препарата ограничен месяцем, затем ответственные фермеры сами повторяют опрыскивание, пока не наступят холода.

Провести обработку от паразитов своевременно для фермеров важно, потому что коровы, больные гиподерматозом, дают меньше молока. А весной его нужно не только продать, но и оставить, чтобы напоить телят. Один телёнок за день выпивает до шести литров молока.

Условиями содержания коров интересуются не только эксперты Севветнадзора. Пётр Иванович торгует своим молоком на крупном городском рынке, и говорит, что покупатели часто задают неожиданные вопросы.

«Когда покупают молоко, творог, сметану, вопрос задают: «коров обрабатывают или нет», естественно, документы у нас есть полностью, и отвечаем, что коров обрабатывают», – рассказывает глава фермерского хозяйства Пётр Семенюк.

В ближайшие недели Севветнадзор планирует обработать от паразитов весь крупный и мелкий рогатый скот региона – это чуть больше 2000 голов. Если у кого-то из фермеров возникают вопросы по этой процедуре, их можно задать, позвонив по номеру телефона: +7(978)-300-95-65. В мае ветеринары готовятся прививать коров от сибирской язвы.

Анна Шустер, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь