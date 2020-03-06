В Севастополе началась подготовка к регате «Русская весна»

20-22 марта в Севастополе пройдет парусная регата, посвященная шестой годовщине воссоединения полуострова с Россией.

Она проводится с 2015 года по инициативе и при поддержке Героя России, вице-адмирала Олега Белавенцева. В регате участвуют представители органов власти страны, Республики Крым, Севастополя, республик Северного Кавказа, а также именитые яхтсмены, мастера спорта международного класса.

20-21 марта пройдут гонки среди спортивных экипажей.

На 22 марта назначены гонки в классе SB-20 (MX700) с участием vip-гостей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь