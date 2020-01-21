В Севастополе началась реконструкция водовода длиной в 4 км

21 января 2020     14
В Севастополе началась реконструкция водовода длиной в 4 км

В Севастополе приступили к работам по замене трубопровода ДУ 600 мм, который проходит от перекрестка пр. Острякова с улицей Силаева до цирка на улице Пожарова.

Водовод длиной 3900 м условно разделили на 4 участка, которые будут ремонтировать поэтапно. Как значится в паспорте объекта, все работы должны завершиться к концу 2021 года. Реконструкция обойдется в 465 млн рублей, это деньги, выделенные Севастополю по федеральной целевой программе.

Также начинаются работы по реконструкции еще одного водовода от улицы Лазаревской до площади Ушакова. Его протяженность – 2550 метров и он обойдется в 210,5 млн рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Власти Швейцарии задержали двух граждан России по обвинению в шпионаже
Власти Швейцарии задержали двух граждан России по обвинению в шпионаже

Власти Швейцарии сообщили о задержании двух российских шпионов, которые якобы покушались на основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера на форуме в Давосе. …


За 2019 год в Севастополе заложены 533 га новых виноградников
За 2019 год в Севастополе заложены 533 га новых виноградников

В агрохозяйствах Севастополя подведены итоги закладки новых виноградников. В 2019 году молодая лоза высажена на рекордной площади 533 гектара. За последние пять …


В Севастополе началась реконструкция водовода длиной в 4 км
В Севастополе началась реконструкция водовода длиной в 4 км

В Севастополе приступили к работам по замене трубопровода ДУ 600 мм, который проходит от перекрестка пр. Острякова с улицей Силаева …


Вести Севастополь 21.01.2020
Вести Севастополь 21.01.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: -Большую Морскую и подъезды к ней перекрывают на две недели. Как будет организовано движение общественного транспорта? – …


Россия не пустила казахстанскую нефть в Белоруссию
Россия не пустила казахстанскую нефть в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не пустила в республику казахстанскую нефть. Он назвал странной ситуацию, когда один союзник …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты