В Севастополе началась реконструкция водовода длиной в 4 км

В Севастополе приступили к работам по замене трубопровода ДУ 600 мм, который проходит от перекрестка пр. Острякова с улицей Силаева до цирка на улице Пожарова.

Водовод длиной 3900 м условно разделили на 4 участка, которые будут ремонтировать поэтапно. Как значится в паспорте объекта, все работы должны завершиться к концу 2021 года. Реконструкция обойдется в 465 млн рублей, это деньги, выделенные Севастополю по федеральной целевой программе.

Также начинаются работы по реконструкции еще одного водовода от улицы Лазаревской до площади Ушакова. Его протяженность – 2550 метров и он обойдется в 210,5 млн рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь