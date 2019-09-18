В Севастополе началась серия обсуждений реконструкции Большой Морской

В Севастополе начали обсуждать предстоящую реконструкцию одной из главных городских улиц – Большой Морской. Концепцию её благоустройства разработчики проекта представили сначала старшим домов.

На встрече обсудили обустройство пешеходных зон, велодорожек, ремонт дворов, озеленение, реконструкцию ливневой канализации, фасадов зданий, приведение к единому стилю рекламных конструкций. Особо беспокоит жителей перспектива изменения пешеходно-транспортной схемы по всей длине улицы. Концепцией предлагается преобразовать кольцо на площади Лазарева в Т-образный перекресток. Изменят и схему движения на площади Ушакова.

«У нас были транспортные эксперты, которые работают в структуре московского департамента транспорта. И были посчитаны пешеходные потоки, было определено, что, проблемы возникают не из-за количества полос, а из-за затруднений на площади Ушакова, на перекрестках. Там, где большая зона ожидания, машины скапливаются. Мы меняем транспортную схему площади Ушакова, сохранив то количество полос, которое мы предлагаем в проекте», – объяснил архитектор Иван Крашенинников.

«По благоустройству встречи будут продолжаться. Мы будем встречаться с проектировщиками. Уверен, всегда найдется то компромиссное решение, которое позволит двигаться вперёд. Проект нужен для города, проект важен для города. И с его реализацией, я уверен, город будет меняться только к лучшему», – заключил Михаил Тарасов, и.о. директора департамента городского хозяйства города.