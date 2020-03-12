В Севастополе начались отборочные игры детского футбольного турнира

В Комсомольском парке прошла торжественная церемония открытия турнира по футболу среди школьных и дворовых команд.

Соревнования, получившие название «Кожаный мяч» состоят из трёх этапов: районный, городской и всероссийский. Число команд-участниц ежегодно растет. В этот раз за звание лучших в Севастополе в трёх возрастных категориях борются 66 команд мальчиков и 13 команд девочек. Такой ажиотаж связан с тем, что сейчас практически в каждой школе созданы условия для занятий футболом.

«Вы видите, что реконструируются основные крупные объекты. Футбольные, в том числе. Уже на завершающей стадии основная база, сердце нашей профессиональной школы №3, которая культивирует один вид спорта – футбол. Мы рассчитываем, что до конца месяца служба заказчика и подрядчик сдадут объект. И, в том числе, уже ребята этого турнира зайдут туда для проведения соответствующих отборочных соревнований регионального этапа», – заявил начальник управления по делам молодёжи и спорта Севастополя Сергей Резниченко. «Мы очень сильно готовились к этому турниру. Потому что это – наш первый. Мы хотим сильными себя показать… Наша первая игра только в апреле», – поделилась ученица средней школы №35 Екатерина Лишенко.

Футбольные матчи будут проходить до конца июня. Севастопольцы увидят больше 200 игр. Затем победители в каждой возрастной категории представят регион уже на всероссийском уровне.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь