В Севастополе начались проверки судовладельцев

18 ноября 2019     20
В Севастополе начались проверки судовладельцев

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам провели рейд в акватории Севастопольской бухты. Учитывая, что сейчас в море выходит всё больше рыбаков, такие проверки особенно актуальны.

 

Специалисты ГИМС контролируют, соответствует ли нормам и требованиям оснащение яхт и катеров спасательным снаряжением, проверяют у судоводителей документы. Кроме того, специалисты предлагают пройти экспресс-тест на алкоголь, точно выявляющий даже лёгкую степень опьянения. Нарушителям грозит административное наказание. Но это нарушение является не самым распространённым.

“Самым распространенным нарушением является отсутствие норм снабжения. Такие, как отсутствие ракет, что влечет наложение административного штрафа – от 5 до 10-ти тысяч рублей. Также отсутствие флага. Судно не несет государственный флаг. Также предусмотрена административная ответственность – от 500 до тысячи рублей», – сообщил Константин Невоструев, начальник ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по городу Севастополю».

В ходе этого рейда нарушителей выявлено не было. Но, как отмечают в МЧС, главная цель – обеспечение безопасности людей на водных объектах и предупреждение возможных происшествий при эксплуатации маломерных судов – достигнута.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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