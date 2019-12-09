В Севастополе начались региональные Рождественские чтения

9 декабря 2019     17
В Севастополе начались региональные Рождественские чтения

В первый день работала главная научная площадка в Севастопольском Государственном университете.

Более 500 учёных и начинающих исследователей представили свои работы, посвящённые истории христианства. Среди докладчиков и первые магистры, которые обучаются по специальности теология. Они исследуют историю христианской живописи, строительства храмов, уточняют детали жизнеописания святых.

«Вот эта тема она показывает глубоко связь нашей культуры и традиции духовной с общехристианской традицией, и вот именно в Херсонесе, на территории которого, собственно говоря, расположен Севастополь, когда-то не только Россия сделала наш цивилизационный выбор, но и совершались события важнейшие для всего христианского мира», – поделился ректор Севастопольского Государственного университета Владимир Нечаев.

Региональные рождественские чтения охватят все сферы жизни общества. В Севастополе организуют площадки: наука, культура, образование, пройдут парламентские чтения, а на Черноморском флоте обсудят «Взаимодействие церкви и вооружённых сил России». И тема общая для всех – 75-летие Великой Победы.

«Сейчас вы видите события, которые происходят в мире: это уничтожение памятников, а уничтожение памятников – это уничтожение памяти, попытка уничтожить память, это попытки внести ложь в нашу Победу. Это попытки ввести молодёжь в заблуждение о роли других западных государств в обеде во Второй Мировой войне и, конечно, для нас очень важно сейчас вот в это время оставить память прежде всего молодежи», – рассказал благочинный Севастопольского церковного округа протоиерей Сергий Халюта.

После завершения региональных чтений делегация отправится в Москву. На 28 Международные Рождественские образовательные чтения. Всего в рамках чтений в России пройдёт более 150 конференций, секций, круглых столов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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