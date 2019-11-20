В Севастополе начались сборы руководства военной полиции

Около 100 военнослужащих определяют задачи на зимний период обучения и подводят итоги работы за год.

В первом полугодии 2019 года в Севастополе создали подразделение военной полиции, которое будет бороться с диверсантами на море. Оно одно из первых в России. Военнослужащих оснастили быстроходными лодками БЛ-80, противоударными щитами и шлемами, штатными огневыми средствами и оружием не летального действия.

«Мы с этим подразделением проведем тактико-специальные учения, посмотрим, чему они за год научились и что они нам могут показать. В их деятельности специфика в самой работе, потому что их работа в акватории в водной, то есть следить за порядком схода моряков на корабль и в том числе одна из специфик в вооружении военно-специальной техникой, которая принята на вооружение и имеет место быть и поставляется в рамках государственного оборонного заказа», – рассказывает врио начальника главного управления военной полиции МО РФ Виталий Кох.

Завтра военнослужащие нового подразделения выйдут на первые масштабные учения. Им предстоит отразить нападение условной диверсионной группы. В ходе учений «диверсанты» проведут атаку на военный корабль с моря с помощью быстроходных морских средств, полицейские отработают перехват в акватории.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь