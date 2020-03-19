В Севастополе начались состязания военных поваров

Сегодня в Севастополе в бригаде морской пехоты начался 2 этап Всеармейского конкурса специалистов продовольственной службы «Армейский запас – 2020».

Накануне корабельные коки, военные повара и пекари готовили блюда, предписанные флотским уставом, а сегодня проходит финал, где можно приготовить два блюда национальной кухни по произвольной программе, а также сделать выпечку.

В международных армейских играх участвуют команды из Беларуси, Казахстана, Армении, Индии, поэтому конкурсантам разрешается готовить по рецептам этих стран.

Также там проходит выставка образцов армейского сухого пайка и современной полевой кухни.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь