В Севастополе начались ёлки правительства Москвы

20 декабря 2019     18
В Севастополе начались ёлки правительства Москвы

Театр имени Бориса Лавренёва завершает 2019 год детскими сказками.

В преддверии праздника здесь проходят ёлки Правительства Москвы, с 20 по 25 декабря их посетят более 3,5 тысяч детей. В фойе театра – мастер-классы, фокусы и театрализованное представление с героями сказки «Алёша Попович и Змей Горыныч». А на театральной сцене – новый спектакль по мотивам скандинавских сказок «Золотой цыпленок». В театре рассказывают, что за роли в детских сказках борьба между актёрами порой более ожесточённая, чем за участие в серьёзных постановках для взрослых. Заслуженный Артист республики Крым Илья Домбровский в этом году примерил на себя женский образ.

«Это мэр города, зовут её Фрэкен Розенблюм. Детские сказки мы всегда пытаемся играть более что ли по-настоящему, ни в коем случае в детских сказках нельзя врать», – рассказал он.

Последний в этом году спектакль состоится 26 декабря, им станет «Тартюф». Он получил в 2019 году высокую оценку столичных театральных критиков. Постановку представляли в Москве на фестивале «Актёры России – Михаилу Щепкину». На другом фестивале, в театре Российской Армии, после показа спектакля «Под Холщёвыми небесами», театр имени Лавренёва получил статус лучшего театра Министерства обороны. Но главное желание труппы так и не исполнилось.

«Мы ожидали таких кардинальных перемен в нашем юридическом статусе, но не получилось, не получилось в силу разных причин, это не просто сделать сразу, быстро. Замминистра обороны по политической части, наш непосредственный, совершенно непосредственный начальник в городе Москве пообещал нам, что в следующем сезоне у нас будут серьёзные изменения и мы получим юридический статус самостоятельного театра», – поделился главный режиссёр театра им. Б.А. Лавренёва Черноморского флота Юрий Маковский.

А главной премьерой следующего года называют спектакль «За тех, кто в море» по пьесе Бориса Лавренёва. Его подготовят к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

Источник: Вести.Севастополь

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