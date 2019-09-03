В Севастополе начали делать прививки от гриппа

С целью профилактики планируется привить более 224 тысяч человек, в том числе 65,5 тысячи детей.
«Профилактическая иммунизация населения – самая лучшая профилактика гриппа, как и любого другого инфекционного заболевания», – заявил главный эпидемиолог Севастополя Сергей Грыга.
По его словам, наибольшую опасность для здоровья представляют осложнения гриппа, такие как вирусная пневмония, тяжело поддающаяся лечению.
Известно, что привезённая в город вакцина уже использовалась для нескольких прививочных кампаний прошлых лет и положительно себя зарекомендовала. За предыдущие годы по городу не было зарегистрировано ни одного осложнения после ее применения, а количество заболевших гриппом существенно сократилось.
«В настоящий момент вакцина против гриппа имеется во всех поликлиниках Севастополя. Также предусмотрена выездная вакцинация против гриппа на предприятиях», – отметил эпидемиолог. Он уточнил, что уже сформировано 110 взрослых и детских выездных бригад. По выходным передвижные медицинские бригады будут работать на площади Нахимова, парковке у ТЦ «Муссон», SeaMall и «Апельсин»».
Прививочная кампания должна завершиться к 1 ноября, но может быть продлена до 1 декабря 2019 года.
Информационная служба «Вести – Севастополь»
Фото: pixabay.com
Источник: Вести.Севастополь