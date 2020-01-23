В Севастополе начали демонтировать аварийные балконы

23 января 2020     18
В Севастополе начали демонтировать аварийные балконы

Балконы одного из домов на улице Терещенко готовы были обрушиться, но проблему заметили вовремя.

Метка, которую установила на доме управляющая компания, треснула, меньше чем за месяц. И стало понятно: дом по адресу Терещенко, 16 расходится по швам. Очереди на капитальный ремонт, она должна была подойти в 2021 году, времени ждать уже нет.

Убирают опасную конструкцию в три этапа – балкон, затем плиту и только потом демонтируют колонны.

Хозяев квартиры, которые сейчас в отъезде, о происходящих изменениях лишь уведомили. Советоваться не стали и с остальными жильцами дома. Обычно, сроки капитального ремонта согласуют с собственниками недвижимости.

«Они бы хотели провести его летом, когда, допустим, вероятность угрозы затопления меньше. Но мы просто не можем на это пойти, потому что входные группы, особенно в последние дни, просто плывут на глазах», – рассказала пресс-секретарь Фонда содействия капитальному ремонту Анна Москаленко.

Входные группы позже восстановят в первозданном виде. А попутно сделают капитальный ремонт фасада и крыши.

Балкон квартиры Виталия Александровича уже снесли. Мужчина фотографировал его в 2018 году. Отправил снимки по почте в управляющую компанию, коммунальщики забеспокоились и запретили ему выходить на собственный балкон.

«Когда стали производить ремонтные работы по устройству подпорной стены и устройству дороги, она стала значительно прогрессировать. И разорвалась по всему периметру – балконная плита и подпорные стены», – делится житель дома №16 по улице Терещенко Виталий Брянцев.

В доме удалось начать масштабные работы спустя год. Завершить их планируют к осени.

Третья входная группа – последняя в очереди на демонтаж. Она наименее пострадала от внешних факторов. Поэтому так просто отходить от дома она не желает, и строители вынуждены применить отбойные молотки.

Евгения Квашнина, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь

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