В Севастополе начали демонтировать аварийные балконы

Балконы одного из домов на улице Терещенко готовы были обрушиться, но проблему заметили вовремя.

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Метка, которую установила на доме управляющая компания, треснула, меньше чем за месяц. И стало понятно: дом по адресу Терещенко, 16 расходится по швам. Очереди на капитальный ремонт, она должна была подойти в 2021 году, времени ждать уже нет.

Убирают опасную конструкцию в три этапа – балкон, затем плиту и только потом демонтируют колонны.

Хозяев квартиры, которые сейчас в отъезде, о происходящих изменениях лишь уведомили. Советоваться не стали и с остальными жильцами дома. Обычно, сроки капитального ремонта согласуют с собственниками недвижимости.

«Они бы хотели провести его летом, когда, допустим, вероятность угрозы затопления меньше. Но мы просто не можем на это пойти, потому что входные группы, особенно в последние дни, просто плывут на глазах», – рассказала пресс-секретарь Фонда содействия капитальному ремонту Анна Москаленко.

Входные группы позже восстановят в первозданном виде. А попутно сделают капитальный ремонт фасада и крыши.

Балкон квартиры Виталия Александровича уже снесли. Мужчина фотографировал его в 2018 году. Отправил снимки по почте в управляющую компанию, коммунальщики забеспокоились и запретили ему выходить на собственный балкон.

«Когда стали производить ремонтные работы по устройству подпорной стены и устройству дороги, она стала значительно прогрессировать. И разорвалась по всему периметру – балконная плита и подпорные стены», – делится житель дома №16 по улице Терещенко Виталий Брянцев.

В доме удалось начать масштабные работы спустя год. Завершить их планируют к осени.

Третья входная группа – последняя в очереди на демонтаж. Она наименее пострадала от внешних факторов. Поэтому так просто отходить от дома она не желает, и строители вынуждены применить отбойные молотки.

Евгения Квашнина, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь