В Севастополе начали отмечать День матери

Сегодня, 22 ноября в Севастополе пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню матери.

Так в 10 утра во дворце детского и юношеского творчества начнётся Фестиваль семейного творчества «Семья талантами богата».

В 14 часов в большом зале Центра занятости пройдёт чествование многодетных семей, а также состоится концерт.

В 16:00 в Центральной библиотеке имени Толстого пройдёт торжественное мероприятие, организованное Ленинским муниципалитетом.

А в 17 часов в СЦКИ начнётся праздничный концерт.

День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпадает на 24 ноября.

Вести ФМ – Севастополь

Фото СЦКИ

Источник: Вести.Севастополь