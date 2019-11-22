В Севастополе начали отмечать День матери

Сегодня, 22 ноября в Севастополе пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню матери.
Так в 10 утра во дворце детского и юношеского творчества начнётся Фестиваль семейного творчества «Семья талантами богата».
В 14 часов в большом зале Центра занятости пройдёт чествование многодетных семей, а также состоится концерт.
В 16:00 в Центральной библиотеке имени Толстого пройдёт торжественное мероприятие, организованное Ленинским муниципалитетом.
А в 17 часов в СЦКИ начнётся праздничный концерт.
День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпадает на 24 ноября.
Фото СЦКИ
Источник: Вести.Севастополь