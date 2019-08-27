В Севастополе начали проверку по факту смерти женщины у больницы

В Севастополе сотрудники департамента здравоохранения начали проверку по факту смерти женщины недалеко от больницы на Северной стороне города, сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов на своей странице в Facebook.

«Департамент здравоохранения и администрация больницы изучают медицинскую документацию, будет дана оценка действиям медперсонала. О результатах проверки сообщим», – написал Шеховцов.

Ранее пользователь социальной сети “Вконтакте” опубликовал информацию о том, что сотрудники больницы отказались помогать пожилой женщине, и вскоре она скончалась около медицинского учреждения.



Источник: Вести.Севастополь