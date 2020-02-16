В Севастополе начали разработку новой схемы берегозащиты

Специалисты севастопольского гидрофизического института представили главе города Михаилу Развожаеву проекты по укреплению береговой линии.

На конференции ученые сообщили, что создание единой схемы берегоукрепления уже начато. За подобную разработку в городе еще никогда не брались.

В зоне внимания – всё побережье: это порядка 160 километров. Сегодня в Севастополе более 100 обвалоопасных участков. 20 из них находятся на Северной стороне. И работы на всех нужно проводить комплексно, говорят ученые. Если укрепить какой-то один участок, то это может усугубить ситуацию на соседних.

Обсуждение схемы специалисты Гидрофиза и представители правительства Севастополя продолжат в рамках круглых столов. Для каждого случая будет выработано конкретное решение: как укрепить участок и что на нем потом возводить. В Севприроднадзоре считают, что схема берегоукрепления поможет в работе сотрудникам департаментов архитектуры и городского хозяйства.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь