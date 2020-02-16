В Севастополе начали разработку новой схемы берегозащиты

16 февраля 2020     19
В Севастополе начали разработку новой схемы берегозащиты

Специалисты севастопольского гидрофизического института представили главе города Михаилу Развожаеву проекты по укреплению береговой линии. 

На конференции ученые сообщили, что создание единой схемы берегоукрепления уже начато. За подобную разработку в городе еще никогда не брались.

В зоне внимания – всё побережье: это порядка 160 километров. Сегодня в Севастополе более 100 обвалоопасных участков. 20 из них находятся на Северной стороне. И работы на всех нужно проводить комплексно, говорят ученые. Если укрепить какой-то один участок, то это может усугубить ситуацию на соседних.

Обсуждение схемы специалисты Гидрофиза и представители правительства Севастополя продолжат в рамках круглых столов. Для каждого случая будет выработано конкретное решение: как укрепить участок и что на нем потом возводить. В Севприроднадзоре считают, что схема берегоукрепления поможет в работе сотрудникам департаментов архитектуры и городского хозяйства.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Российские конькобежцы выиграли ЧМ и установили мировые рекорды
Российские конькобежцы выиграли ЧМ и установили мировые рекорды

Российские конькобежцы Павел Кулижников и Наталья Воронина выиграли чемпионат мира по конькобежному спорту в американском Солт-Лейк-Сити, установив мировые рекорды. Об …


В Тольятти к жилому дому привезли землю с фрагментами надгробий
В Тольятти к жилому дому привезли землю с фрагментами надгробий

В Тольятти к одному из жилых домов привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями. Об этом сообщает «РИА Новости» …


В Севастополе начали разработку новой схемы берегозащиты
В Севастополе начали разработку новой схемы берегозащиты

Специалисты севастопольского гидрофизического института представили главе города Михаилу Развожаеву проекты по укреплению береговой линии.  На конференции ученые сообщили, что создание …


Проворов забросил десятую шайбу в сезоне НХЛ в матче «Филадельфии» с «Тампой»
Проворов забросил десятую шайбу в сезоне НХЛ в матче «Филадельфии» с «Тампой»

02:14 Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов забросил шайбу в гостевой игре регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Российский хоккеист размочил …


В Севастополе отметили годовщину вывода войск из Афганистана
В Севастополе отметили годовщину вывода войск из Афганистана

В Севастополе отметили 31 годовщину вывода советских войск из Афганистана.  Участники памятных торжеств возложили цветы и венки к Мемориалу героической …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты