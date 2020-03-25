В Севастополе начали ремонтировать улицу Правды

В этом году в Севастополе приведут в порядок 63 километра городских магистралей. Текущий ремонт проводят в рамках национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”.

Всего в перечне – 93 объекта, в том числе и километровый участок улицы Правды. Ремонт начали от перекрестка с проспектом Героев Сталинграда. Сейчас рабочие демонтируют старое покрытие тротуаров и устанавливают бордюрные камни.

«Финишная фаза работ у нас – холодное фрезерование и укладка выравнивающего верхнего слоя асфальта. Это будет в самом уже конце, непосредственно под чистовую, когда будут готовы тротуары», – говорит Виталий Дорофеев, генеральный директор компании-подрядчика.

Окончание ремонта по контракту – середина мая, но завершить его подрядчик обещает к концу апреля. Ограничивать движение во время работ не планируется.

«В Гагаринском районе на 2020 год запланировано порядка 20 улиц ремонта, это около 12 километров автомобильных дорог: улицы Шелкунова, Правды, Молодых строителей, пересечение Косарева – Молодых строителей», – сообщил Игорь Секерцыш, начальник отдела технического контроля ГБУ “Севастопольский автодор”.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь