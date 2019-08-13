В Севастополе началось благоустройство античной усадьбы №25

На 25-ой античной усадьбе появилась первая парковая дорожка. Пока между улицей Шевченко и Столетовским проспектом. Это только первый этап благоустройства, сообщили представители общественной организации “Севпарки”. В ближайшее время там появятся еще несколько дорожек, а также скамейки, урны и освещение.

К реализации этого проекта месяц назад приступили в правительстве города.

«Мы с “Севпарками” разработали проект благоустройства. Эскизный проект, который включает в себя дорожки, урны, лавочки и скульптуры. Со своей стороны на субсидии от правительства Севастополя на производство четырех скульптур, одна из них это рука с виноградом, она уже стоит на местности. Совсем скоро у нас уже будет амфора, бык, ослик, которые тоже рассказывают о быте в античные времена », – сообщила Ольга Глухова, руководитель общественной организации “Севпарки”.

Задача властей – сделать так, чтобы это место стало популярным среди жителей, и древние руины органично вписались в современный городской ландшафт. И в тоже время минимизировать нагрузку на землю, сохранив артефакты, остающиеся в ней.

Источник: Вести.Севастополь