В Севастополе началось празднование Дня ВДВ

2 августа 2019     17
В Севастополе началось празднование Дня ВДВ

Основные события в этом году проходят у памятника Солдату и Матросу. С половины девятого утра там собираются десантники – те, кто служит сейчас, и те, кто находится в запасе, члены их семей и гости города.

Там развернута выставка современной военной техники и вооружения: это БТР-82А, бронированные автомобили «Тайфун» и «Рысь», представлены образцы стрелкового оружия, беспилотные летательные аппараты и, конечно, различные типы парашютов.

Работает полевая кухня, где уже начали готовить «солдатскую» гречневую кашу с мясом и чай.

Впереди – показательные выступления: разведчики Черноморского флота продемонстрируют зрителям захват базы террористов, обезвреживание бронеавтомобиля главаря банды и приемы рукопашного боя. Им сегодня помогают бойцы СОБРа и члены военно-патриотического клуба “Патриот”.

Гости праздника также увидят жонглирование гирями и завязывание гвоздей от спортсменов объединения “Стальные связки Севастополя”.

Все желающие смогут принять участие в сборке-разборке автомата Калашникова, кроссфит-тренировках, где нагрузка идет за счет подъема собственного веса, а также пройти экспресс-курс по оказанию первой медицинской помощи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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