В Севастополе начался капремонт тротуаров и внутридомовых проездов

9 марта 2020     9
В Севастополе начался капремонт тротуаров и внутридомовых проездов

Начался ремонт тротуаров на начетной стороне улицы Очаковцев. Несмотря на праздничные дни, там полным ходом идут строительные работы. А на проспекте Гагарина благоустраивают территорию возле двух многоквартирных домов.

Рабочие сняли старый асфальт у четвёртого и шестого дома. Ход работ оценил председатель Законодательного собрания Владимир Немцев. Он избирался от этого округа. Местные жители попросили обустроить пандусы на спусках к некоторым подъездам, они просят уделить внимание ещё нескольким участкам.

“Жители попросили расширить в одном месте дорогу. То же самое с подрядчиком проговорили – это будет сделано и дополнительно попросили заасфальтировать дорогу вдоль шестого дома”, – рассказал Владимир Немцев.

Компания-подрядчик планирует завершить работы вовремя и, возможно, даже с опережением срока – к 1 апреля, а не к лету, как предусмотрено контрактом.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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