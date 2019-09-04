В Севастополе начался масштабный ремонт труб котельных

4 сентября 2019     12
В Севастополе начался масштабный ремонт труб котельных

В Севастополе обновят внешний облик труб. Заключение о том, что уже пора их модернизировать, «Севтеплоэнерго» дала экспертиза промышленной безопасности. Перед отопительным сезоном обновят 6 самых высоких объектов.

Ремонт трубы котельной на улице Хрусталёва решили начать одним из первых, руководствуясь исключительно цифрами. Сама котельная питает теплом более чем 200 домов, а её труба – самая высокая в городе. При этом ремонт коснётся только фасада. Дефектовка показала, что внутри всё так же, как было 30 лет назад.

Чтобы выяснить, какие именно места на фасаде требуют особого внимания, в “Севтеплоэнерго” использовали беспилотник. 

93 метра над землёй. Для такой работы нужен допуск высшей категории. Трубоклада Ивана Дьяченко специально пригласили на этот объект из Ростова-на-Дону.

Специалисты уже подсчитали: на ремонт дымовой трубы уйдёт 5 тонн цемента и более 10 тонн песка.

«Будут выполнены работы по восстановлению наружного бетонного слоя, восстановлена маркировочная окраска и выполнены работы по частичной замене металлоконструкций, находящихся на трубе», – сообщил Максим Нечунаев, заместитель технического директора ГУПС «Севтеплоэнерго» по ремонту.

На трубе обновят красные и белые полосы. Такие правила окраски действуют, чтобы сделать высотный объект максимально заметным для пилотов. С той же целью установят вертикальное освещение.

На следующей неделе отремонтируют трубу котельной на улице Рыбаков, чуть позже – сразу три: в Казачьей бухте, на улице Хрусталёва и на Северной стороне. Работы обещают закончить до начала отопительного сезона.

Евгения Квашнина, Антон Кузнецов, Анастасия Пипенко

Источник: Вести.Севастополь

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