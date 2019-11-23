В Севастополе начался первый в истории турнир по кибербоксу

Турнир по кибербоксу, первый в истории Севастополя проходит сегодня, 23 ноября, в спорткомплексе СевГУ.
На соревнования зарегистрировались 42 киберспортсмена старше 18 лет. Турнир будет проходить на восьми игровых станциях, где участники сразятся в парах, сообщает корреспондент «Вести – Севастополь».
Параллельно с этим, на настоящем ринге, будут сражаться спортсмены из местных боксёрских клубов, в формате спарринга три боя по три раунда. То есть определять победителя не будут. А вот лучшего киберспортсмена выявят и наградят денежным призом от партнёров соревнований.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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