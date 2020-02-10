В Севастополе начался прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Семья года»

Открыт прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года 2020». Конкурс будет проводиться по трем номинациям: «молодая семья», «многодетная семья» и «семейная династия».

Конкурс будет проводиться по трем номинациям: «молодая семья», «многодетная семья» и «семейная династия». По условиям, возраст супругов в номинации «молодая семья» не должен превышать 35 лет, а в «семейной династии» — должно быть не менее трех поколений последователей одной профессии. По категорию многодетной подходит семья, в которой воспитываются трое и более детей, включая приемных.

Организаторы напоминают о том, что помимо персональных документов, участникам необходимо будет предоставить альбом «Семейный портрет» с семейными фотографиями, а также письменный рассказ об истории семьи.

«К примеру, это может быть интересная история знакомства родителей или рождения детей, традиция передачи имен в семье, увлечения и достижения всех членов семьи, семейные традиции воспитания детей и тому подобное», – пояснила директор городского Центра помощи семье и детям Ирина Мочалова. – Приглашаем к участию интересные, активные семьи, проживающие в Севастополе, сохраняющие семейные традиции, а также создающие благоприятные условия для развития своих детей».

Желающим сразиться за звание лучшей семьи, необходимо до 20 марта подать заявку на участие и пакет документов в Центр помощи семье и детям по ул.Пушкина, 18.

В каждой номинации будет определено по одному победителю, которые будут участвовать на Всероссийском этапе соревнований. По его итогам будет издана почётная книга «Семья года» с историями семей-победителей, описанием их традиций и семейных ценностей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь