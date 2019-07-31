В Севастополе начался ремонт дороги у Парка Победы

В Севастополе начался ремонт дороги на площади Комбата Неустроева, где сходятся проспект Октябрьской революции, улица Адмирала Фадеева и улица Героев Сталинграда. А также ремонт подъезда к пляжу Парка Победы. Об этом сообщила пресс-служба правительства города в среду.

На участке протяженностью 502 м заменят бордюры и устроят два слоя асфальтобетонного покрытия площадью 7,5 тыс. кв. м. Подрядчик уже начал демонтажные работы.

“Севастопольский автодор” начал и модернизацию пешеходного перехода у входа Парк .

«До конца недели будет обустроен интегрированный в дорожную неровность пешеходный переход для снижения скорости транспортных средств на подъезде к нему», – говорится в сообщении.

Второй этап первой очереди реконструкции Парка Победы завершат в августе. Все пешеходные дорожки парка уже готовы, на данные момент завершается облицовка зданий, асфальтирование дорог и установка декоративной подсветки. Вторую очередь реконструкции парка Победы планируется сдать к 1 мая 2020.

Источник: Вести.Севастополь