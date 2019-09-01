В Севастополе начался ремонт сквера Ленинского комсомола

В Севастополе начался капитальный ремонт сквера Ленинского комсомола, сообщила пресс-служба правительства города.
В сквере установят новую парковую мебель, освещение, заменят твердое покрытие и отремонтируют элементы благоустройства. В целях безопасности вокруг сквера установлено ограждение.
Ремонт планируется завершить в ноябрю.
Фото: пресс-служба правительства Севастополя
Источник: Вести.Севастополь
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