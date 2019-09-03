В Севастополе начался сбор технических сортов винограда

Кампания по уборке винограда в разгаре. В августе в Севастополе собрали больше 5 тысяч тонн ягод, предстоит ещё 17 тысяч тонн. А в целом на полуострове за сезон планируют получить 80 тысяч тонн урожая. Сегодня руководители департамента сельского хозяйства выехали посмотреть, как проходит уборка урожая на поле, где в 2016 году были заложены молодые виноградники.

Сбор урожая – это кульминация винного года. На полях трудится втрое больше людей, чем летом. Те, кто приехал из Дагестана, говорят, на малой родине за каждый собранный килограмм ягод они получают по два рубля, здесь цена выше – 3 рубля 50 копеек, потому работники трудятся на износ: выходят в поле в шесть утра.

«Собираем по 270-300 вёдер. Дагестан поддерживает Крым», – говорит Лейла Сафарова.

Поддерживают Севастополь и на Балканском полуострове. Когда в Европе приняли санкции, крупные европейские страны отказались продавать в Крым саженцы лозы, и о поставках договорились с Сербией.

Эти виноградники были заложены в 2016-м году, сейчас здесь собирают первый урожай – виноград сорта Совиньон, 50 центнеров с гектара. Через два года, говорят, урожайность вырастет вдвое.

Параллельно агропредприятие планирует высаживать новые виноградники и задумывается о расширении штата. А чтобы люди активнее соглашались на работу в полях, власти Севастополя обещают строить в сёлах жильё.

«Есть проблема по сезонным рабочим, потому что в жаркую погоду сбор винограда превращается в тяжёлый физический труд, – говорит Дмитрий Чумаков, и.о. директора департамента сельского хозяйства. – Сейчас принято постановление правительства России о комплексном развитии сельских территорий. Там есть ряд мероприятий по улучшению жилищных условий для жителей сельской зоны, это и соцнайм, и компенсация нового приобретённого жилья».

Продолжают в регионе и субсидирование покупки новой сельскохозяйственной техники.

«В прошлом и в этом году мы купили шесть культиваторов «Клеменс». Это мультифункциональные культиваторы, кроме межкустовой обработки ими можно делать и глубокое рыхление виноградников», – объясняет директор агропредприятия Мирча Черней.

Рыхлить землю на виноградниках аграрии будут в ноябре, чтобы в период дождей сохранить в почве больше осадков, а до конца октября на полях будут продолжать уборку ягод. И здесь важно не только успевать правильно срезать грозди, но и быстро доставлять их на давильню, пока выступающий на ягодах сок не окислился. Севастопольские аграрии говорят, что справляются с этой задачей.

Анна Шустер, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь