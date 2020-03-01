В Севастополе начался финансовый аудит медицинских учреждений

Поводом стали жалобы сотрудников, по их словам, в январе зарплаты ощутимо снизились, а нагрузка, наоборот, продолжает расти. На этой неделе руководитель департамента представил в Законодательном собрании большой двухчасовой доклад с отчётом об итогах работы в прошлом году.

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Врачи детской поликлиники №2 говорят о нехватке кадров и резко выросшей нагрузке. От работы, конечно, никто не отказывается, но почему падает зарплата? За январь медсестра с 45-летним стажем получила 15 тысяч рублей. У многих сотрудников выплаты тоже несоразмерные. Первый раз заработная плата, по словам врачей, упала после июльской реорганизации. Заместитель губернатора города обещает разобраться в проблеме и провести аудит.

«Мы сопоставим заработные платы, посмотрим, что получилось по каждому человеку в среднем за 2019 год. Посмотрим, что произошло, какая динамика заработных плат произошла после реорганизации. Ну и самый главный вопрос, что произошло в январе месяце», – говорит заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин.

Первые предварительные результаты Александр Кулагин озвучил уже на следующий день на заседании правительства. По его словам, снижение выплат за январь подтвердилось. Но причины ещё необходимо установить. Михаил Развожаев напомнил об ответственности главных врачей.

«Часть вопросов была, мягко говоря, по адресу. И сейчас взялись разбираться. Я в прошлом году говорил, когда принимали «доблестное» решении по реорганизации – прежде всего надо общаться с коллективами. Если главные врачи с этой функцией не справляются, то сами помогайте, разъясняйте. По прежде всего руководитель должен владеть ситуацией», – заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Ещё один острый вопрос в сфере здравоохранения – закупка лекарственных препаратов, в том числе жизненно-важных. Глава города поручил главному контрольному управлению провести проверочные мероприятия по фактам, которые сейчас активно обсуждаются в прессе и социальных сетях.

«У нас нет задачи скрыть какие-то недостатки. Лучше все вовремя поправить», – заявил Михаил Развожаев. И добавил, что необходимо обратить внимание и на замечания депутатов Законодательного собрания, которые они сделали в ходе отчёта Департамента здравоохранения. Он длился более двух часов.Основные проблемы глава депздрава Сергей Шеховцов обозначил в начале выступления: «Износ материально-технической базы здравоохранения, дефицит коечного фонда, дефицит мощности первичного звена, вопрос маршрутизации пациентов, дефицит квалифицированных кадров, недостаточное финансирование дополнительного лекарственного обеспечения».

У каждой проблемы свои пути решения. Например, объединение больниц и поликлиник в два крупных медицинских центра. Это, по словам Сергея Шеховцова, упростило запись к узким специалистам. Однако врачей в городе не хватает. Как и медицинских учреждений.

«Прорабатывается вопрос о включении в ФЦП мероприятий по строительству 6 объектов медицинских организаций прошлого типа. Это палатный корпус городской больницы №4 на 140 коек, два палатных корпуса городской психиатрической больницы, административно-лабораторный корпус бюро судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомический корпус больницы №1, детская поликлиника на 200 посещений в смену в Стрелецкой бухте, а также центральная подстанция скорой медицинской помощи – требуется ее реконструкция», – сообщил директор Департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов.

И это не полный список планов, необходимость реализации которых еще предстоит одобрить в Москве. В то же время, за прошлый год в городе отремонтировали 12 медицинских учреждений. В 11 – ремонт продолжается, в семи – он почти закончен, а еще 16 объектов будут обновлены в этом году. Однако впечатления горожан от посещения больниц и поликлиник не всегда можно назвать позитивными. Депутаты говорят о проблемах в организации работы системы здравоохранения, приводят данные опросов на своих округах и случаи, с которыми люди приходят на прием.

«Пенсионер обратился с первичным осмотром в глазное отделение первой горбольницы в сентябре. в марте ему обещали перезвонить, пригласить, может быть», – говорит депутат Законодательного собрания Роман Кияшко.

Обсуждение множества вопросов между двумя ветвями власти, как заметили в зале заседаний, выйдет за рамки отчета. Среди тем – зарплаты медиков, погашение задолженности объединенной больницы №9, льготные лекарства, которых теперь требуется больше: в Севастополе за прошлый год почти в два раза увеличилось количество диабетиков. Поставки с этого года будут бесперебойными, заверил Сергей Шеховцов.

А Александр Кулагин напомнил, что в ближайшие три года севастопольскую медицину ждет «тотальный капитальный ремонт». Правда, чтобы в перспективе обеспечить комфортные условия и врачам, и пациентам придётся столкнуться с временными трудностями, в том числе и с закрытием некоторых медучреждений.

Ростислав Колмагоров, Вероника Андреева, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь