В Севастополе начат прием заявлений на продление детских выплат

В Департаменте труда и социальной защиты населения города начался прием заявлений на продление ежемесячной выплаты при рождении и усыновлении первого ребенка.
С января 2020 года вступили в силу изменения в Федеральный закон в части увеличения срока предоставления выплаты. Теперь ежемесячное пособие будут получать не до полутора, как раньше, а до трех лет. Продление возможно с даты подачи заявления.
Для тех, чьим детям в 2019 году уже исполнилось полтора года, открыта дополнительная запись в нерабочие дни – в пятницу с 9:00 до 16:45 и в субботу с 9:00 до 12:00.
На сайте Департамента труда и социальной защиты открыта электронная запись на прием документов.
На сегодняшний день поступило уже около 250 обращений на продление выплат. Осталось еще 500 заявителей. До конца января в Департаменте планируют принять и обработать все поступившие заявления.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь