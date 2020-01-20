В Севастополе начат прием заявлений на продление детских выплат

В Департаменте труда и социальной защиты населения города начался прием заявлений на продление ежемесячной выплаты при рождении и усыновлении первого ребенка.

С января 2020 года вступили в силу изменения в Федеральный закон в части увеличения срока предоставления выплаты. Теперь ежемесячное пособие будут получать не до полутора, как раньше, а до трех лет. Продление возможно с даты подачи заявления.

Для тех, чьим детям в 2019 году уже исполнилось полтора года, открыта дополнительная запись в нерабочие дни – в пятницу с 9:00 до 16:45 и в субботу с 9:00 до 12:00.

На сайте Департамента труда и социальной защиты открыта электронная запись на прием документов.

На сегодняшний день поступило уже около 250 обращений на продление выплат. Осталось еще 500 заявителей. До конца января в Департаменте планируют принять и обработать все поступившие заявления.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь