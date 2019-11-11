В Севастополе начинается капитальный ремонт роддома №2

Активная фаза работ стартует уже в декабре.

В Севастополе начинается капитальный ремонт родильного дома №2. На встрече с коллективом заместитель губернатора Александр Кулагин и директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов рассказали о предварительных сроках работ и перспективах трудоустройства сотрудников медучреждения.

Активная фаза капремонта стартует уже в декабре. Рассматривалось несколько вариантов функционирования городских родильных домов. В результате решено временно закрыть Второй. Есть ряд мероприятий, например, замена коммуникаций, провести которые в действующем медицинском учреждении просто невозможно. В первую очередь из-за дискомфорта для пациентов и персонала.

«Мамочки жалуются, севастопольцы жалуются, что проведение работ и рядом роддом – это неправильно и некорректно. И запах краски, и шум… Поэтому принято решение о маршрутизации в Первый роддом всех рожениц Севастополя», – рассказал заместитель врио губернатора Севастополя Александр Кулагин.

По расчётам департамента здравоохранения, учитывая сегодняшние показатели рождаемости в Севастополе Первый роддом на время ремонта сможет полностью закрыть потребность в койко-местах. В случае необходимости дополнительные палаты будут открыты на территории Горбольницы №5. Сотрудников родильного дома №2 в первую очередь волновало их дальнейшее трудоустройство. Практически все они продолжат работать в Первом.

«В силу того, что нам элементарно не хватает медицинского персонала – врачей, медсестёр, конечно, одна из первых задач – это сохранить оба коллектива. А в силу общей нехватки, это будет на какое-то время единый сплочённый коллектив. Так что вряд ли мы сможем кого то потерять», – отметил директор департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов.

По государственному контракту капитальный ремонт должен завершиться до конца 2020 года. А в 2021-м аналогичные работы планируется провести и в Первом роддоме.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь