В Севастополе начинают поднимать рухнувшую опору троллейбусной сети

24 декабря 2019     13
В Севастополе начинают поднимать рухнувшую опору троллейбусной сети

Сегодня утром было серьёзно затруднено движение транспорта около остановки “Океан” на проспекте Генерала Острякова. На линии эектропередачи рухнул опорный столб.

  

Момент падения зафиксировали камеры видеонаблюдения одного из городских провайдеров. По одной из версий, причиной инцидента мог стать обрыв контактных сетей. По сообщениям очевидцев, столб повредил несколько линий. Из-за этого у жителей близлежащих домов возникли проблемы с интернетом.

После ЧП перестали работать светофоры. Их уже подключили специалисты предприятия «Севавтодор», сообщил корреспондент «Вести – Севастополь».

Последствия сейчас ликвидируют сотрудники предприятия Севэлектроавтотранс.

  

Олег Смирнов

Источник: Вести.Севастополь

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