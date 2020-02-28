В Севастополе начинают принимать заявления на региональный маткапитал

Со 2 марта в районных управлениях труда и социальной защиты стартует приём заявлений на оформление регионального материнского капитала при рождении второго ребёнка.

«Региональный материнский капитал предоставляется на второго ребёнка по достижению им возраста одного года. Маткапитал предоставляется на детей, рожденных начиная с 1 января 2019 года», – рассказала замначальника управления социального обеспечения Севастополя Евгения Пытько.

Родители вторых детей, рождённых с января по конец февраля прошлого года, уже могут обращаться за получением выплаты. По информации управления, таких семей в городе более 200. Для получения выплаты необходимо иметь среднедушевой доход ниже 2,5 прожиточных минимумов. Размер регионального маткапитала – 100 тысяч рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь