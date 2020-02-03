В Севастополе начинающие водители за год стали виновниками 35 ДТП

В 2019 году в Севастополе по вине водителей со стажем управления транспортными средствами до двух лет произошло 35 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 20 столкновений и девять наездов на пешеходов. Ранения получили 47 человек.

<!-- -->

Основные причины подобных ДТП: в 11 случаях водители со стажем вождения менее 2-х лет нарушили очередность проезда, в семи – правила проезда пешеходного перехода, по три случая – выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и неправильный выбор дистанции, один молодой водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ГИБДД выявили слабый уровень подготовки будущих водителей, прошедших обучение в автошколах города. Наиболее распространенные ошибки, которые допускают кандидаты в водители: неспособность выполнить маневр разворота, проезд регулируемых перекрестков и пешеходных переходов на запрещающий сигнал светофора, зачастую имеют место случаи непредставления преимущества в движении транспортных средств и пешеходов.

Узнать рейтинг автошкол вы можете на официальном сайте Госавтоинспекции Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь