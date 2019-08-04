В Севастополе начнут штрафовать безответственных собаководов

В России утвержден список потенциально опасных собак. В нём 12 пород, которые, как отмечается в постановлении правительства, не лояльны человеку или их поведение не до конца изучено. Но и собаки вполне привычных пород, например, овчарки, могут проявлять агрессию. Это показал недавний случай, произошедший в Севастополе. Как вести себя в случае нападения животных и как потом доказать причинение ущерба, в том числе морального?

Пятилетнего Матвея укусила соседская собака. Хозяин пса, живущий через дорогу, часто выпускал животное гулять за ворота дачи – без сопровождения, без поводка и намордника говорит женщина. Однажды Ольга решила сделать соседу замечание.

«Хозяин собаки сказал, я сейчас Вам продемонстрирую, что собака не кусается. На наши просьбы не открывать ворота, он открыл, она выскочила, начала сначала бросаться в лицо моей дочери. Потом обежала и начала кусать сына моего, я его схватила на руки», – говорит Ольга, мать Матвея.

От испуга, говорит Ольга, у сына начался энурез, мальчика направили на лечение в психоневрологическое отделение детской больницы. Параллельно семья обратилась в полицию, но в возбуждении уголовного дела было отказано.

Но добиться наказания безответственного хозяина собаки можно даже при отказе в возбуждении уголовного дела. Для этого юристы советуют обращаться в суд.

«Уголовная ответственность наступает в результате причинения тяжкого вреда здоровью, умышленно или по неосторожности. В иных случаях можно заявить иск, который будет рассматриваться в рамках гражданского судопроизводства. В ходе рассмотрения дела собака будет приравнена к источнику повышенной опасности, что является основанием для взыскания материального и морального вреда», – говорит Оксана Буженко, адвокат.

В Севастополе известны случаи, когда суд наказывал хозяев собак, укусивших прохожих. Штрафы достигали 50 тысяч рублей. Требовать моральной компенсации собирается и Алексей Шаров. Он рассказывает, как гулял с женой и двухмесячным сыном в лесополосе в районе Сапун-горы, а навстречу семье шёл мужчина с овчаркой, и животное вдруг проявило агрессию.

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По словам Алексея, собака отпрыгивая задела коляску, она перевернулась и ребёнок ударился головой о землю. Мужчина попытался задержать хозяина овчарки.

«Мужчина с собакой бросились бежать. Я кричал ему вслед, чтобы он остановился, и ждал полицию, на что человек абсолютно никак не реагировал», – говорит Алексей.

Тогда, рассказывает Алексей Шаров: он достал травматическое оружие, которое носит для самообороны, имея на него разрешение, и выстрелил в воздух, хозяин овчарки остановился. Шаровы вызвали полицию. Возбуждения уголовного дела у правоохранителей потребовали оба участника конфликта. Укушенный по статье причинение лёгкого вреда здоровью. Хозяин собаки – по статье “заведомо ложный донос”. Роман Галеев считает, что его овчарку спровоцировали на агрессию.

«Инцидент был, это отрицать глупо. Вопрос, по какой причине он возник. Почему-то в следующую секунду у человека оказался пистолет, и как выяснилось позже, он был заряжен, значит собака среагировала на наличие оружия у человека, либо каким-то образом он её спровоцировал. Это однозначно!» – говори тРоман Галеев, хозяин овчарки.

Помочь разобраться в конфликтах между собаководами и прохожими может закон об ответственном обращении с животными, принятый в декабре прошлого года. Документ исключает “возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автодороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах, на детских и спортивных площадках”. Штрафы за нарушение правил выгула регулируются местными органами власти. В Москве, например, за появление в общественном месте собаки без намордника и поводка её владельца могут наказать административно – двумя тысячами рублей. А в Севастополе размер штрафов ещё только на стадии обсуждения, утвердить его должны до 2020-го года, когда новый закон вступит в силу.

Отдельный пункт в законе об ответственном обращении с животными посвящён потенциально опасным собакам. Выгул их без намордника и поводка запрещён вообще везде, кроме частной территории их владельцев. Но каких собак считать потенциально опасными? Спор об этом шёл больше, чем полгода, и если сначала список содержал 69 пород, то потом его сократили до 12-ти. При этом из первоначального перечня исключён, например, бультерьер. А ведь пёс именно этой породы недавно за одно утро набросился в Балаклаве на трёх женщин.

Кинологи между тем заявляют, что составить список потенциально опасных собак мало, нужно пересматривать закон в целом.

«В Советское время перед тем, как приобрести собаку, владелец был обязан обратиться в клуб, где его готовили для приобретения определенной породы. Называлось это сдать технический минимум. И без этого собаку владелец через клуб приобрести не мог», – говорит Олеся Сергеева, директор кинологического центра ДОСААФ Севастополя.

В ближайшее время кинологи Севастополя планируют собраться, чтобы разработать и предложить правительству свои варианты развития закона об ответственном обращении с животными, ведь поведение собаки – результат воспитания её хозяином.

Анна Шустер, Наталья Бабкевич, Александр Соловьев, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь