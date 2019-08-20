В Севастополе нашествие гусениц американской белой бабочки

Нашествие гусениц американской белой бабочки зафиксировали в Севастополе. Опасный карантинный вредитель уничтожает листья растений – поедает богатую соком мясистую часть, оставляет лишь “скелет” из жилок. Дерево начинает увядать, падает его урожайность.

Гусеницы повреждают более 250 видов растений. На территории Севастополя его излюбленные лакомства – шелковица, клён, грецкий орех, а также плодовые культуры – миндаль, яблоня, вишня, слива, груша, виноград, ежевика. Бороться с насекомым на частных участках должны сами севастопольцы. Поражённые ветки следует обрезать и сжигать, говорят специалисты.

«Если уже конечно массово, так как мы сейчас видим на улицах города, то с учетом конечно природоохранного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства производится обработка препаратами, разрешёнными к применению в Российской Федерации», – сказала Анастасия Боева, начальник отдела карантинного фитосанитарного надзора департамента сельского хозяйства Севастополя.

Обработку должны проводить управляющие компании, предприятие “Парки и скверы” и департамент городского хозяйства. В случае обнаружения очага просят сообщать по номеру 1563.

Американская белая бабочка появилась в Севастополе в 60х годах прошлого века. Предположительно, ее завезли с фруктами. Уничтожить вредителя навсегда – нельзя, говорят специалисты. Количество особей слишком велико. Профилактику проводят регулярно – обрабатывают растения к зиме. По данным департамента сельского хозяйства, гусеницы уйдут на окукливание уже через две недели. Когда они станут бабочками – вредить деревьям уже не будут.

Фото: agrostory.com

Источник: Вести.Севастополь