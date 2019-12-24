В Севастополе нашли ещё одну немецкую авиабомбу

Во время строительных работ обнаружена бомба SD-250.

Во вторник, 24 декабря, на Мысе Хрустальный, на строительной площадке по адресу: улица Капитанская, 2, обнаружена авиабомба. Об этом в своём Instagram написал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Сотрудники МЧС осмотрели взрывоопасный предмет и решили уничтожить его на месте. Ведутся подготовительные работы. К эвакуации готовят жителей трёх окрестных домов, гостиницы и Гидрофизического института. Движение по улице перекрыто.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь