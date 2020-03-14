В Севастополе на блокпосту «Шайба» в память о событиях Русской весны высадили деревья

14 марта 2020     23
В Севастополе на блокпосту «Шайба» в память о событиях Русской весны высадили деревья

В преддверии шестой годовщины возвращения Севастополя в Россию на одном из блокпостов на въезде в город собрались на памятный митинг участники Русской весны.

Севастопольцы защищавшие рубежи города от украинских националистов в 2014 году организовали семь блокпостов. На бывшем пункте обороны «Шайба» сегодня собрались участники великих событий. С ними встретился врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.  

«Для меня это большая честь – быть рядом с этими мужественными людьми, и очень важно было поздравить и поблагодарить их за все. Сегодня ребята установили на трассе старенькую, дырявую армейскую палатку – точно такую же в которой дежурили шесть лет назад. Пронзительный ветер гордо развевал флаги России, Севастополя, Андреевский и флаг блокпоста», – написал глава города в своем аккаунте Instagram.

На блокпосту «Шайба» собравшиеся высадили деревья в память о великих событиях Русской весны.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото Instagram Михаила Развожаева

Источник: Вести.Севастополь

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