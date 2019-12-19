В Севастополе на Большой Морской ковш экскаватора раздавил крышу авто

Видео последствий опубликовали очевидцы в социальных сетях в группе “Автопартнёр”.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе УМВД по г. Севастополю.

“Вчера в 17:40 водитель 1982 года рождения, управляя экскаватором Hidromek, двигался по улице Большая Морская со стороны площади Лазарева в направлении площади Ушакова. В районе дома 15 по улице Большая Морская при перестроении влево не уступил дорогу автомобилю Audi под управлением водителя 1993 года рождения”, – сообщают в пресс-службе.

Водитель легкового авто ехал по своей полосе, и не успел среагировать на неожиданный манёвр погрузчика.

Сейчас двое – водитель и пассажир легкового авто – находятся в больнице.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото “Автопартнёр. Крым” vk.com

Источник: Вести.Севастополь