В Севастополе на Большой Морской ковш экскаватора раздавил крышу авто

Видео последствий опубликовали очевидцы в социальных сетях в группе “Автопартнёр”.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе УМВД по г. Севастополю.
“Вчера в 17:40 водитель 1982 года рождения, управляя экскаватором Hidromek, двигался по улице Большая Морская со стороны площади Лазарева в направлении площади Ушакова. В районе дома 15 по улице Большая Морская при перестроении влево не уступил дорогу автомобилю Audi под управлением водителя 1993 года рождения”, – сообщают в пресс-службе.
Водитель легкового авто ехал по своей полосе, и не успел среагировать на неожиданный манёвр погрузчика.
Сейчас двое – водитель и пассажир легкового авто – находятся в больнице.
Служба информации «Вести – Севастополь»
фото “Автопартнёр. Крым” vk.com
Источник: Вести.Севастополь